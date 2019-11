Alexandru Cumpănașu s-a ales cu plângere penală după ce a anunțat că a găsit-o pe Luiza Melencu în Italia: Cine a sesizat Parchetul General 

Plângere penală pe numele lui Alexandru Cumpănașu după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a anunțat vineri, în ultima zi de campanie, că Luiza Melencu, una dintre fetele dispărute la Caracal, este în viață, iar el are o înregistrare video care demonstrează acest lucru.

Afaceristul Remus Rădoi este cel care a depus la Parchetul General o plângere pe numele lui Cumpănașu pe care îl acuză că s-a folosit de drama de la Caracal pentru a obține capital electoral, informează România TV.

”În acest moment, am luat confirmarea familiei Melencu pentru recunoașterea fetei lor. Am găsit-o pe Luiza. (...) Dacă am găsit-o pe Luiza, sigur este și Alexandra alături. Pot să vă spun că am stat în Italia două zile. Am găsit-o pe Luiza, avem și filmări și poze, știm unde se află. Din păcate avem nevoie de ajutorul tuturor cetățenilor și tuturor autorităților pentru că nu aveam confirmarea familiei Melencu. Acum avem confirmarea că fata din poze și din film este Luiza”, anunța Cumpănașu, vineri seară, pe Facebook, chiar la finalul campaniei electorale.

Pe de altă parte, mama Luizei Melencu a precizat că fata din imagini seamănă cu fiica sa, dar că nu poate spune cu certitudine dacă aceasta este, într-adevăr, Luiza.

„Ne-a contactat domnul Cumpănașu și ne-a arătat un filmuleț. Nu știm cât este de adevărat. Este vopsită în negru. Nu se vede chiar clar. Se oprește cu două persoane, cu doi bărbați. Se oprec bărbații și o întreabă tariful. Asemănări are. Am ceva dificultăți de identificare la nas. N-aș putea cât să spun cât la sută”, a spus mama Luizei Melencu la România TV.

În acest context, o reacție a venit și din partea DIICOT. Purtătorul de cuvânt al instituției, Mihaela Porime a precizat, pentru agențiile de presă, că nu există niciun indiciu care să susțină afirmațiile lui Alexandru Cumpănașu.

Luiza Melencu a dispărut în luna aprilie, din Caracal. Gheorghe Dincă a mărturisit că a ucis-o pe ea și pe Alexandra Măceșanu. Ancheta este în curs.