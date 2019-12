Un singur român a beneficiat în 2019 de protecție din partea Jandarmeriei. Este vorba despre nimeni altul decât Alexandru Cumpănașu, cel care a încercat să profite de mediatizarea cazului Caracal pentru a ajunge președintele României. Informația fost făcută publică de ministrul de Interne Marcel Vela, potrivit B1 TV.

Alexandru Cumpănașu a reușit să profite din plin de tragedia care a îngrozit România. Cel care de ani de zile trăiește din contracte cu statul a profitat de dispariția nepoatei sale pentru a intra în cursa pentru președintia României. Cumpănașu a avut parte și de mai multe beneficii din partea statului român.

Potrivit jurnaliștilor de la G4 Media, ONG-istul a fost singurul român care a beneficiat anul acesta de protecție de la Jandarmerie. Informația reiese dintr-un răspuns transmis de ministrul de Interne, Marcel Vela, deputatului PNL Florin Roman.

”În cursul anului 2019 a fost primită o singură solicitare privind asigurarea temporară a protecției, aceasta fiind cea a domnului Alexandru Cumpănașu”a precizat ministrul Vela, potrivit sursei citate.

Cumpănașu a primit mașină de lux și protecție din partea statului dupa ce s-a plâns fostului ministru interimar, Mihai Fifor, că ar fi fost amenințat. Asta deși nu a existat niciun dosar public în acest sens, potrivit G4 Media.

MAI i-a pus la dispoziție ONG-istului o gardă de corp din Brigada specială de intervenție a Jandarmeriei și un automobil de lux Volkswagen Touareg.

Jurnalistii de la G4 Media au scris și ca, potrivit surselor judiciare, singurele mențiuni referitoare la presupusele amenințări primite ar fi fost făcute de Cumpănașu într-un memoriu depus la DIICOT, dar care nu ar avea greutatea unei plângeri penale.

