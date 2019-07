Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata de 15 ani pe care Gheorghe Dincă a recunoscut că a violat-o, ucis-o și incinerat-o, a fost miercuri la sediul Ministerului de Interne, unde a afirmat că îi va solicita ministrului interimar, Mihai Fifor, să demareze o anchetă privind toate disparițiile din România, din 1990 încoace.

Cumpănașu a precizat că așteaptă un raport complet, cu date complete, care să fie gata în 30 de zile, care să reprezinte o radiografie a acestor dispariții și a modului în care au acționat polițiștii în fiecare caz, zi de zi.

El a arătat că toți angajații Ministerului de Interne care nu și-au făcut treaba în mod corespunzător trebuie dați afară și trimiși în judecată.

"Am vorbit cu domnul Ministru Fifor. Îi voi cere un raport în 30 de zile privind toate cazurile de răpiri și dispariții din România și o anchetă la care să participe și societatea civilă. E vorba de verificarea din 1990 și până astăzi caz cu caz care să reliefeze modul în care polițiștii din MAI au acționat în fiecare caz. Decât dacă au distrus probe nu au cum să nu aibă evidențe. Nu au cum să scape de răspundere. Dacă vor fi 10.000 de persoane și angajații nu și-au făcut datoria ei vor trebui demiși și trimiși la Parchet. Problema nu e legislația, ci cei care nu o aplică. Am avut posibilitatea să intervenim și nu am făcut-o", a declarat Cumpănașu.

"Problema nu e legislația, ci cei care o aplică", a subliniat Cumpănașu.

