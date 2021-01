Celebritatea dobândită pe Tik Tok l-a adus pe Alexandru Cumpănașu în fața Poliției. A devenit celebru rpintre copii și adolescenți, în urma unor filmulețe halucinante în care îi îndeamnă la rebeliune față de școală și părinți, îi îndeamnă să dea școală în judecată sau poartă chiar discuții pe teme sexuale cu minore.

În cursul zilei de ieri, fostul candidat la prezidențiale, Alexandru Cumpănașu, a avut o nouă ieșire isterică după ce un părinte i-a cerut socoteală pentru modul în care el i-ar fi jignit fiica. Ambele părți implicate în conflict amenință cu plângeri penale.

Alexandru Cumpănașu, unchiul unei dintre tinerele ucise la Caracal și fost canddiat la alegerile prezidențaile este un adevărat star pe rețeaua de socializare folosită intens de minor. Într-o serie de filmulețe postate pe Tik Tok, Cumpănașu face declarații șocante și poartă dialoguri nefirești, pe teme sexuale cu minore.

Zilele trecute, a apărut la televizor și o înregistrare în care Alexandru Cumpănașu o amenința cu Școala de corecție pe o adolescență de 16 ani. „Cât de nesimțită să fii și să ajungi, având peste 14 ani, stai liniștită că voi lua legătura cu părinții tăi și cu familia, îți voi face și plângere penală, să insinuezi așa ceva, dar cât de nesimțită poți să ajungi tu și cu altele ca tine”, se adresa Alexandru Cumpănașu unei adolescente pe Tik Tok.

Ulterior, mama fetei implicate l-a sunat pe Alexandru Cumpănașu. Acesta i-a adresat o serie de injurii și a amenințat-o și pe ea cu plângere penală. Dialogul dintre fostul canddiat la prezidențiale și mama tinerei. Cumpănașu a făcut-o nesimțită pe tânăra adolescentă în fața mamei sale și a amenințat cu plângere penală, după ce minora ar fi afirmat că el ar face „cu ochiul la fetițe de 10 ani pe stradă".

Alexandru Cumpănașu a început să țipe și să amenințe că va face plângere penală susținînd că fata a fost educată de părinți să îl acuze că „fluieră copile de 10 ani pe stradă”.

Vizibil iritat, Alexandru Cumpănașu și-a pierdut cumpătul pe parcursul dialogului și a continuat să îi adrese femeii injurii. Între timp Parchetul Judecătoriei Sectorului 4 și Poliția verifică dacă discuțiile lui Alexandru Cumpănașu se pot încadra la incitare la ură. Polițiștii vor să verifice și dacă discuțiile acestuia cu minorele intră sau nu în sfera codului penal.

