Alexandru Cumpănașu, despre ucigașul nepoatei sale: Acest individ face parte dintr-un grup. Are două miliarde de lei în cont, din pensie și autostop (VIDEO)

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei - una dintre fetele agresate sexual și ucise în Caracal, a afirmat luni seară, în direct la B1TV, consideră că Gheorghe Dincă este „clar parte a unui grup”, și nu un simplu criminal singuratic.

„Eu nu merg pe teorii, ci pe dovezi. În acest moment, acest individ este clar parte a unui grup. Din punctul meu de vedere este clar parte a unui grup”, a spus Cumpănașu, în emisiunea Dosar de Politician.

Întrebat de moderatorul Silviu Mănăstire ce argumente are în susținerea afirmațiilor sale, Alexandru Cumpănașu a răspuns: „Unu, a fost în Italia și a avut complici acolo, pentru tot ce s-a întâmplat în Bari, cu fetele alea, care erau prostituate, care plăteau taxă de protecție.

Doi, acest individ nu este unul oarecare, are două miliarde de lei în cont, dintr-o pensie și din faptul că făcea autostopul. Iartă-mă, eu nu pot să cred așa ceva, în Caracal.



Trei, eu nu cred în incapacitate. Complicitatea polițiștilor și procurorului de caz, într-un mod care nu poate fi justificat prin incompetență, pentru că sunt chestiuni elementare cu care acest om s-a întâlnit de-a lungul carierei de nșpe mii de ori, și care i-a dat timp acestui individ 19 ore să scape de dovezi”.



Deși recunoaște că mobilizarea de forțe, îl al 13-lea ceas, l-a împiedicat pe Gheorghe Dincă să scape complet de urme, Cumpănașu a tras un semnal de alarmă, explicând că acesta ar fi putut să-și ducă treaba la capăt dacă beneficia de încă puțin timp.



„Păi n-a scăpat de tot, pentru că au apărut suficiente forțe, care au acționat, inclusiv de la București, dar i-au dat 19 ore. Dacă îl mai lăsa puțin, scăpa de tot”, a mai spus acesta.

