Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, una dintre fetele dispărute în urma tragediei din Caracal, susține că Gheorghe Dincă, principalul suspect în dosar, nu este criminalul nepoatei sale și, totodată, că acesta nu a acționat singur.

„Cel de-al doilea motiv este acela de a depune și această împuternicire din partea familiei și care am depus-o la dosar, dar care vreau să mă asigur că a ajuns și la DIICOT, pentru a solicita documente, pentru a realiza acte în numele lor, dar și pentru a oferi informații care nu puteau fi puse în scris, ca și documente, ci care pot fi transmise verbal, pentru că ele nu pot fi probate. Cred că pentru procurori este foarte important să aibă orice informație, care poate să-i ajute. Sunt foarte multe informații care, cred eu, că în acest cadrul general pot să ajute DIICOT.

După discuția cu domnul procuror-șef o să vă spun ceea ce a spus și dânsul și care sunt concluziile. În acest moment, nu mai există dubiu, din punctul meu de vedere, am văzut că și procurorii se mișcă în acest sens, a faptului că acest om a acționat de capul lui și că nu există - ceea ce noi și dumneavoastră spunem de 19 zile - și anume complici și o rețea din care acest om făcea parte. Eu am văzut niște audieri ieri. Încep să cred că procurorii încep să-și facă treaba. Din ceea ce am depus numai noi, sunt foarte multe audieri de făcut a unor persoane care-l cunosc pe acest individ, Dincă, despre care eu, o spun cu toată răspunderea, nu cred în acest moment, până la dovezi irefutabile - nu o recunoaștere și atât, că este criminalul Alexandrei. Cred că este doar un animal, care are niște misiuni, poate a omorât și alte persoane, dar în cazul nepoatei mele nu cred că este criminalul pentru că nu are absolut nicio logică nimic din ce s-a întâmplat acolo. Nu avea cum”, a afirmat Alexandru Cumpănașu, marți, înainte de audierile de la DIICOT.

