Ministrul Comunicațiilor, aroganță la adresa Finlandei după demisia Guvernului: ”România își poate prelungi mandatul la șefia Consiliului UE dacă e nevoie” (FOTO)

Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a scris pe pagina sa de Facebook, că România e pregătită să-și prelungească mandatul de președinte al Consiliului UE dacă va fi nevoie.

Aceasta declarație a fost făcută în contextul în care Finlanda, țara care va urma României la președinția rotativă a UE, a rămas fără guvern după ce acesta a demisionat (Detalii AICI).

”In contextul bilantului celor doua luni de succes al Presedintiei Romane la Consiliul UE as putea sa afirm ca Romania, dacă e nevoie, este pregatita sa-si prelungeasca perioada mandatului si pentru a doua parte a anului 2019, in condițiile in care președintele Finlandei a acceptat azi demisia guvernului Sipila. In noiembrie 2018, șeful guvernului finlandez, sub o ploaie de informatii false si neverificate despre nivelul de pregătire al României privind preluarea președinției Consiliului UE, își arata preocuparea oferindu-se sa preia președinția in locul României. Este acum natural și firesc sa resimt aceeași preocupare și sa manifest aceeași îngrijorare pentru ca bunele rezultate obtinute de România la Presedintia Consiliului UE de pana acum, subsumate intregului efort european, sa continue in același ritm pana la sfârșitul anului 2019”, a scris oficialul pe Facebook.

Foto: Facebook

Reamintim că, Alexandru Petrescu a transmis un mesaj arogant, tot pe Facebook, după ce Ambasada Suediei la București a publicat un mesaj ironic, pe Facebook, cu referire la întârzierea cu care Guvernul României a adoptat bugetul pe 2019.

Acesta a precizat că în acest an România va avea cu certitudine buget și le cere suedezilor să precizeze dacă în 2019 va fi acordat Premiul Nobel pentru literatură, abandonat anul trecut din cauza unui scandal sexual. (Detalii AICI)