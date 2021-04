Alexandru Rafila a explicat cum se fac corect testele COVID rapide și de ce testele din salivă nu sunt deocamdată recomandate (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila a declarat duminică seară, pentru B1 TV, că părinții ar fi mai deschiși să accepte testarea COVID a copiilor dacă li s-ar explica faptul că e spre binele celor mici și a întregii familii. Rafila a explicat apoi cum se fac testele rapide și de ce testele non-invazive nu sunt deocamdată recomandate.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

