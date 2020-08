Bilanțul mare de cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele două săptămâni își va regăsi un răsunet în numărul de persoane internate în secțiile de terapie intensivă, este de părere Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentatul României în Organizația Mondială a Sănătății, care a mai precizat și în trecut că există „un decalaj” între înmulțirea bolnavilor, pe de o parte, și a celor cu forme severe sau care mor, pe de altă parte.

