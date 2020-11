Alexandru Rafila consideră carantina ineficientă și preconizează 20.000 de cazuri COVID-19, zilnic, în decembrie: Creştere va mai continua, indiferent de ce măsuri se vor lua

Medicul Alexandru Rafila arată scepticism în ceea ce privește eficiența noilor restricții propuse de Guvern, pentru a limita răspânirea noului coronavirus. Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății a declarat că indiferent de ce măsuri se vor aplica, numărul de noi infectări va continua să crească alarmant, iar în luna decembrie, România ar putea înregistra chiar și 20.000 de cazuri pe zi.

''Cred că această creştere va mai continua, indiferent de ce măsuri se vor lua zilele următoare. Cred că două săptămâni de carantină nu este cel mai bun model, adică, trebuie să ne uităm să vedem ce se întâmplă, cum au făcut alte ţări.

Şi carantina asta, vedeţi dumneavoastră că are diverse variante. Noi îi spunem carantină în general. Închiderea circulaţiei noaptea care se propune şi în România şi în alte ţări, are o altă intenţie. Este legată de excluderea posibilităţii de a participa la diverse evenimente, petreceri, lucruri de genul acesta, care de obicei se produc după ora 22 şi lucrul acesta duce implicit la reduerea contactelor care fac posibilă transmiterea. Ăsta este de fapt substratul acestei decizii. Eu cred că actuala valoare pe care am înregistrat-o azi, 5 noiembrie, cel puţin se va dubla până în următoarele patru săptămâni", a declarat Rafila pentru antena3.ro.

Aproape 10.000 de cazuri noi COVID-19, înregistate joi, în România

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, joi, 9.714 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național și 121 de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore. În acest moment, în unitățile sanitare de profil sunt internate 12.061 de pacienți infectați cu noul coronavirus, dintre care 1.014 sunt în secțiile de Terapie Intensivă din țară.

Noi restricții în toată România, începând de luni

ŞOC! Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce MONSTRU trăiau în casă. Era, de fapt o...

Regimul de restricții din România va fi actualizat, astfel că începând de luni, 9 noiembrie 2020, intră în vigoare noi măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19. Potrivit autorităților, propunerile din Hotărârea CNSU nr. 52 urmează să fie aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar printre acestea se numără obligația de a purta mască la nivel național în toate spațiile publice deschise și închise, desfășurarea activităților didactice în sistem online, dar și interzicerea circulației în afara locuinței sau gospodăriei în intervalul orar 23 – 5.

„Începând cu data prezentei hotărâri la nivelul României se propune instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, la 2 nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile”, se arată în Hotărârea CNSU nr. 52.