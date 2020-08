Alexandru Rafila: Cu cât oamenii interacționează un timp mai îndelungat, cu atât riscul de transmitere e mai mare. Cunosc multe persoane care s-au întors infectate de pe litoral (VIDEO)

Cu cât oamenii interacționează un timp mai îndelungat, cu atât riscul de transmitere a COVID-19 este mai mare, a explicat Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, duminică seară, în direct pe B1 TV, unde a susținut că știe „multe persoane” care „s-au întors infectate de pe litoral”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.