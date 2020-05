Alexandru Rafila: Dacă luăm măsurile corecte, al doilea val de infecții cu coronavirus va veni mai târziu și va fi mai mic

Al doilea val de infecții cu coronavirus în România va veni mai târziu și va fi mai mic, dacă vor fi respectate măsurile de distanțare socială și după încheierea stării de urgență, este de părere Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie.



Al doilea val de infecții cu coronavirus, mai târziu și mai mic





„Al doilea val (n.r. – de infecții cu coronavirus) va veni în funcție de cum ne organizăm noi. Dacă luăm măsurile corecte, al doilea val va veni mai târziu și va fi mai mic”, a declarat Alexandru Rafila, joi seară, la Digi 24.

Totuși, oficialul recunoaște că restricțiile specifice crizei COVID-19 nu pot fi prelungite la nesfârșit, având în vedere efectele economice pe care le produc acestea. Astfel, spune el, este important ca oamenii să respecte în continuare măsurile de distanțarea socială și regulile de igienă.

Alexandru Rafila a subliniat că evoluția situației ține, de asemenea, și de autorități, mai exact de felul în care vor organiza transportul în comun. Un rol important îl au și angajatorii, care vor programa revenirea oamenilor la serviciu.



Starea de urgență va fi înlocuită de o stare de alertă





Ultima zi de stare de urgență din România este 14 mai, dar ulterior, din 15 mai, la nivel național va fi instituită stare de alertă. Precizarea a fost făcută de președintele Klaus Iohannis și, deși încă nimic nu este oficial, cel mai probabil de la acel moment va fi actualizat regimul de restricții și multe dintre măsurile de carantină din țară vor fi relaxate. Una dintre prevederile vizate se va referi, cel mai probabil, le va permite din nou cetățenilor să se deplaseze în interiorul localității fără a mai declara în prealabil destinația.

„Vor rămâne foarte multe restricții în vigoare. Nu vom putea să ne întâlnim decât maximum câte trei. Nu vom putea, o vreme destul de bună, să ieșim, de exemplu, la restaurant sau la mall. Nu vom putea, imediat după 15 mai, nici măcar să plecăm din localitate decât dacă avem un motiv foarte serios. Aceste lucruri, sigur, vor fi încă detaliate. În majoritatea unităților, fie ele comerciale sau economice, sau de stat, la ușă va fi cineva care ne măsoară temperatura, să nu permitem accesul persoanelor bolnave, fiindcă ele reprezintă un risc. (...) Marile festivaluri probabil nu vor avea loc în acest an. Nu putem să riscăm să avem un număr mare de persoane adunate într-un loc. Știu că sunt mulți care își doresc, de exemplu, să se reia competițiile sportive. Dacă se vor relua, există o probabilitate mare să se reia fără spectatori”, declara președintele Iohannis, anterior anunțului privind instituirea stării de urgență.

Șeful statului a adăugat că este „foarte conștient că oamenilor le-a fost greu să stea acasă, le-a fost greu să își reducă viața într-un fel total neașteptat. Eu sunt foarte conștient că medicilor le-a fost extrem de greu, că personalului medical i-a fost extrem de greu și îi este în continuare, dar împreună am obținut aceste rezultate. Repet, pericolul nu a trecut. Este nevoie în continuare de maximă atenție. Faptul că din 15 mai este posibil să relaxăm anumite măsuri nu înseamnă în niciun caz că revenim la viața noastră normală, pe care am avut-o înainte de epidemie. Deci, 15 mai, dragii mei, nu înseamnă o revenire bruscă la normalitatea pe care am cunoscut-o. În realitate, experții ne spun că nici nu știm când vom reveni la o viață normală, așa cum o știm noi de dinainte de pandemie”.