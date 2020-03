Deja 20% dintre cazurile de infectare cu COVID-19 din România sunt în rândul personalului medical, a atras atenția Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, joi, în direct pe B1 TV.

Întrebat cum vede evoluția situației din țară într-un viitor apropiat, el a răspuns: „Depinde ce înseamnă apropiat. Nu văd câteva săptămâni foarte favorabile, pentru că eu sunt îngrijorat de numărul mare de infectări în rândul personalului medical. Dacă nu schimbăm rapid ceva în procedura de funcționare a spitalelor, cu echipe individuale, la carantinarea lor în spațiile indicate, pe de o parte, și asigurarea unei mai bune protecție a personalului prin echipamente specifice, atunci o să avem o problemă legată de personal. Deja 20% dintre îmbolnăviri sunt în rândul personalului medical”.

Referitor la inițiativa sindicatelor de a prioritiza testarea cadrelor medicale, Alexandru Rafila a explicat: „Este prevăzut în metodologia INSP. Există această prioritizare. Tot personalul medical care este simptomatic, trebuie testat. Dacă nu este simptomatic, nu are rost să-l testezi. Deci important e să testăm toate persoanele simptomatice din rândul personalului medical, iar această metodologie a fost aprobată chiar de ministrul Sănătății în urmă cu o zi”.

Despre faptul că uneori acest virus are „reacții mai tardive”, președintele Societății Române de Microbiologie a subliniat: „Da, dar nu se poate o testare de rutină a întregului personal medical în fiecare zi. Lucrează 150.000 de oameni în sistemul de sănătate și nu poți să faci 150.000 de teste pe zi doar în sectorul de sănătate. Este imposibil, nu se face și nu se aplică nicăieri chestiunea aceasta. Trebuie testați cei la care există o probabilitate mai mare să fie infectați, respectiv cei care au simptome”.

