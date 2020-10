Alexandru Rafila, despre aglomerația de la pelerinajul Sfintei Parascheva: ''Orice manifestare care implică un număr mare de oameni are riscuri. Se putea găsi un sistem care să evite aglomerația''

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila a vorbit, joi seară, la B1 TV, despre aglomerația de la pelerinajul de la Sfânta Parascheva. Măsurile impuse de pandemie nu au fost respectate, sute de oameni s-au îmbulzit cu forţele de ordine şi au încercat să intre cu forţa în curtea catedralei din Iaşi.

,,În mod evident că orice manifestare care implică un număr mare de oameni la care nu se pot asigura măsurile de distanțare, indiferent că este pelerinaj sau alt tip de eveniment, are niște riscuri. Evitarea riscului este importantă.

Din punct de vedere organizatoric, ca întotdeauna, ar putea să fie mai bine făcute lucrurile. Mă gândeam la modul de acces de la metrou, care nu permite oamenilor să se înghesuie, pentru că trebuie să intre pe rând pe niște porți.

Se putea găsi un sistem asemănător care să evite aglomerația.'', a declarat Alexandru Rafila, la B1 TV.

Aceștia au fost deranjați că nu pot ajunge la sfintele moaşte. Fără mască de protecţie, fără distanţare socială, oamenii au început să se împingă cu jandarmii, să huiduie şi să ţipe. Unii au început chiar să scandeze pentru ”libertate”.

Jandarmii au încercat să îi potolească, pentru ca slujba să se desfășoare în continuare în liniște.

