Alexandru Rafila, despre concediile românilor: "Ar trebui să așteptăm după data de 15 mai - 1 iunie pentru a vedea care va fi trendul epidemiologic"

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a declarat pentru B1.RO, în urma unei intervenții la emisiunea "Dosar de politician", moderată de Silviu Mănăstire, că era de așteptat ca unii români să își dorească să iasă mai repededin autoizolare, așa cum o indică numeroasele rezervări făcute deja pentru luna mai la unele hoteluri de la mare sau de la munte, chiar dacă acest comportament nu este unul sănătos.

"E normal pe undeva pentru că vine după perioada lungă de izolare, vine după o perioadă în care nimeni nu a mai avut acces la o multitudine de activități. Nu este sănătos, dar nu este de neașteptat. Una dintre primele întrebări pe care le-am primit și eu a fost legată de când și unde plecăm în concediu. Situația este și comică pentru că poate că ar trebui să ne preocupe mai mult cum repornim economia", a spus Alexandru Rafila.

Acesta a mai precizat că cei care se gândesc deja la concedii mai au de așteptat, pentru că autoritățile vor trebui să observe care va fi evoluția contextului epidemiologic după perioada 15 mai-1 iunie.

"În legătură cu concediile ar trebui să așteptăm după data de 15 mai - 1 iunie pentru a vedea care va fi trendul din punct de vedere epidemiologic. Eu sper să intrăm pe un trend descrescător în mod constant. Trendul înseamnă să avem o scădere constantă timp de două săptămâni. Și ulterior să se stabilizeze la un număr mai mic de cauri, câteva zeci d ecazuri care ar putea să apară pe zi, mai les că toți sperăm că temperatura mai mare va inversa transmiterea, în sensul scăderii transmisibilității acestui virus. Rămâne să vedem dacă se și întâmplă așa.

Depinde foarte mult cum ne vom comporta. După data de 15 mai toate obligațiile devin recomandări, să purtăm o mască de protecție și să nu ne înghesuim. Avem o tradiție să agreem locurile aglomerate. E bine să le evităm și să respectăm niște măsuri igienice simple, cum ar fi spălatul pe mâini sau utilizare măștilor în spații închise", a declarat Alexandru Rafila.

Acesta a precizat că în opinia sa se pot redeschide parcurile după data de 15 mai:

"Cred că hotelurile se vor redeschide. O să fie o problemă de partea de alimentație publică pentru că nu poți să te duci în concediu în hotl și să îți cumperi mâncare de la supermarket. Nu știu în ce măsură restaurantele se vor putea deschide. Ele se vor putea deschide în măsura în care spațiile se vor putea organiza astfel încât să primească un număr mai mic de clienți, să lucreze pe bază de programări.

Cred că parcurile trebuie deschise, cu o condiție, să nu deschidem în parcuri și anumite activități care generează aglomerație. Parcurile trebuie deschise, unele țări nici nu le-au închis. Dar staționarea în anumite zone mai aglomerate nu ar trebui să fie încurajată. Ar trebui persoane antrenate să îndemne lumea să facă mișcare în parc", a mai spus Alexandru Rafila.

