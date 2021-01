Alexandru Rafila, despre controalele din centrele de vaccinare: Cred că, în momentul în care vor fi subiectul unei anchete, mulți dintre oamenii care lucrează acolo vor renunța și rezultatul va fi exact invers (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila spune că anunțul ministrului Sănătății privind controalele care ar urma să aibă loc în centrele de vaccinare după ce s-a constatat că peste 1.300 s-ar fi vaccinat deja deși nu le venise rândul ar putea avea efectul invers, adică să-i facă pe cei care lucrează în aceste centre să nu-și mai dorească să se implice în campania de vaccinare a populației. Vlad Voiculescu a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că este posibil ca peste 1.300 de persoane să fi sărit rândul la vaccinarea anti-COVID-19, motiv pentru care se vor face anchete la nivelul centrelor de vaccinare, iar coordonatorii care ar fi trebuit să se asigure de buna implementare a strategiei vor fi cercetați disciplinar.

„Mie mi se pare incredibil. În loc să vii cu demonstrația unor măsuri organizatorice care să facă funcțional sistemul și să nu facă posibile astfel de chestiuni, blochezi activitatea centrelor de vaccinare controlând. Am făcut acum o socoteală, 2 la mie din cei care au fost vaccinați în România, ar fi fost vaccinați peste rând pentru că fac parte din categoria a III-a, nu din categoria a II-a”, a declarat Alexandru Rafila, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.