Deosebiri între gripă și COVID-19. Rafila: „Sigur în acest moment nu aveți gripă, pentru că virusul nu circulă în România” (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila a răspuns, joi seara, în platoul B1 TV, la „Dosar de politician”, la întrebarea „cum se face diferența între COVID-19 și gripă”. Președintele Societății Române de Microbiologie a explicat faptul că, în prezent, virusul gripal nu a ajuns în România, nefiind înregistrate cazuri de infectare.

„Nu puteți să faceți diferența! Această diferență ar trebui să fie făcută la o unitate medicală, eu pot să vă spun sigur în acest moment că nu aveți gripă, pentru că virusul gripal nu circulă în România la acest moment. Deci gripă nu aveți! Nu prea circulă în Europa în acest moment virusurile gripale.

În sezonul gripal din emisfera sudică, circulația virusurilor gripale a fost cam de 10 ori mai mică decât în anii precedenți. Personal cred că și datorită utilizării măștii și dinstanțării nu a mai circulat nici virusul gripal.

În Europa, în momentul de față am avut foarte puține cazuri de gripă, în Slovacia și Danemarca au fost câteva cazuri sporadice de gripă. În România nu a fost nici un caz confirmat de gripă, deci întrebarea este foarte clară, nu aveți gripă. Sigur, alte viroze respiratorii pot să apară, inclusiv cu un alt tip de coronavirus. Există patru coronavirusuri diferite, care produc răceli banale, în timpul sezonului rece și nu au impact pe sănătatea publică”, a explicat profesorul Alexandru Rafila.

Totodată, întrebat dacă în momentul testării aparatul face diferența între unul din cele patru tipuri și noul SARS-CoV-2, președintele Societății Române de Microbiologie a explicat „Da, sigur că da! Este specific pentru noul coronvairsu. Noi avem în laborator un echipament care permite o diferențiere specifică între virusul gripal, cele patru tipuri de coronvirus și SARS-CoV-2”, a adăugat Rafila, în platoul B1 TV.

