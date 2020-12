Alexandru Rafila, despre evoluția situației epidemiologice: Din păcate, testarea de rutină a scăzut la cote incredibile (VIDEO)

Medicul Alexandru Rafila a vorbit luni seară, la ”Dosar de politician”, despre felul în care evoluează situația epidemiologică în România, atrăgând atenția asupraa faptului că în multe state din Uniunea Europeană au fost impuse restricții suplimentare pentru perioada sărbătorilor pentru a se limita răspândirea noului coronavirus.

”Este suficient să vedem ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Germania, țara cea mai avansată din punctul de vedere al capabilităților medicale, a luat niște măsuri extrem de stricte pentru următoarele 3-4 săptămâni, care includ și perioada sărbătorilor de iarnă. La noi este un dezacord între ceea ce se întâmplă apropo de numărul de cazuri care sunt raportate și ceea ce se întâmplă în spitale. Chiar domnul Arafat a declarat că la București capacitatea spitalelor este depășită la nivelul secțiilor de terapie intensivă. Oricum, noi suntem demult la capacitate cu secțiile de terapie intensivă, de asta cifra nu crește peste 1.300. Lucrul ăsta ar trebui să ne dea foarte serios de gândit și ar trebui, într-o săptămână, să facem în așa fel încât să știm care este situația reală. Din păcate, testarea de rutină a scăzut la cote incredibile, iar ceea ce s-a întâmplat în preajma zilei de 1 decembrie, când patru zile nu s-a testat și a dus la scăderea indicatorilor de răspândire a bolii în România, în mod artificial, nu cred că este un lucru bun și, într-un timp relativ scurt, cred că lucrul ăsta se va răzbuna pe oameni care nu au loc în spitale”, a declarat Alexandru Rafila.

Întrebat, luni, dacă ar impune un lockdown în România dacă ar fi premier, Alexandru Rafila a spus că nu ar putea să spună că ”situația e roz”.

„Lockdownul e generat de realitatea de pe teren. Aceste afirmaţii, eu nu pot să mi-o asum. Dacă aş fi premier nu mi-aş putea să-mi asum să mint. Nu aş putea să spun că situaţia e roz şi că nu aş face lockdown. Aş genera o radiografie reală a sistemului de sănătate din România”, a spus Rafila.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni, 3.252 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, la nivel național, înregistrate în ultimele 24 de ore, din 8.059 de teste prelucrate. 109 pacienți diagnosticați cu COVID-19 au murit de duminică până luni. În acest moment, în secțiile de terapie intensivă din România sunt internați 1.289 de pacienți, dintr-un total de 12.379 de persoane spitalizate, în prezent. În aceste condiții, de la începutul pandemiei și până acum, la nivel național, au fost confirmate 559.587 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 460.780 de pacienți au fost declarați vindecați. De asemenea, 13.494 de români diagnosticați cu COVID-19 au murit.Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un detaliu tulburător. A fost prea târziu

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.