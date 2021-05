Alexandru Rafila, despre facilitățile pentru persoanele vaccinate: Discriminarea legată de vaccinare, cel puțin pe termen mediu, nu va avea un efect neapărat pozitiv (VIDEO)

Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, a vorbit, pentru B1 TV, despre discriminarea care ar putea să apară dacă persoanele vaccinate ar beneficia de anumite avantaje.

Întrebat daca cei vaccinați vor beneficia de avantaje, el a raspuns:

”Vaccinarea trebuie încurajată pe orice cale rațională, dar această discriminare nu va fi posibilă. Chiar dacă cineva vrea să participe, de exemplu, la un eveniment, nu este vaccinat, dar trebuie să se testeze înainte de particpare la evenimentul respectiv. Nu cred că se va putea face o astfel de segregare. Cred că este vorba de un acces mai facil, dar nu cred că e o idee bună a unui acces exclusivist. Eu în principiu nu sunt de acord cu discriminarea și discriminarea legată de vaccinare cel puțin pe termen mediu nu va avea un efect neapărat pozitiv.

Nu cred că poate fi susținut așa ceva din punct de vedere legal pentru că nu creează nu numai o discriminare, ci creează un precedent. Astfel de precedente sunt foarte periculoase și s-ar putea extinde și asupra altor lucruri precum manevre medicale sau chestiuni care nu sunt de natură medicală.”

