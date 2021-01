Alexandru Rafila, despre ivermectină: Un medicament care, în România, este aprobat doar pentru uz veterinar, în mod evident, nu poate fi prescris de medic. Efectul poate să fie deosebit de toxic (VIDEO)

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a vorbit miercuri seară, pentru B1 TV, despre ivermectina, avertizând că ''efectul poate să fie deosebit de toxic''.

''Este o înțelegere a lucrurilor care nu este corectă. Acest medicament ar putea să fie extrem de bun, nu neagă nimeni acest lucru, dar noi suntem o țară din Uniunea Europeană. În UE, medicamentele de uz uman trebuie să fie aprobate fie de Agenția Europeană a Medicamentelor fie de Agenția Națională, pentru o anumită boală. Deci, în momentul în care această aprobare pentru acest medicament va veni și noi vom știi care este doza optimă pentru tratatrea infecției cu noul coronavirus, nu este niciun fel de problemă.

Dar până atunci, un medicament care, în România, este aprobat doar pentru uz veterinar, în mod evident, nu poate fi prescris de medic, pentru că medicul veterinar nu poate să prescrie la om, iar medicul uman nu poate să prescrie un medicament care nu este autorizat pentru folosirea la om. Deci, este extrem de simplă chestiunea asta și atunci nu avem decât două soluții: fie să așteptăm aprobarea din partea Agenției Europene a Medicamentului fie să începem noi o procedură de evaluarea a studiilor clinice care au fost făcute până în momentul de față și Agenția Medicamentului din România are acest drept, sigur sub supravegherea Agenției Europene a Medicamentului să recomande utilizarea lui, dozajul și forma în care se administrează la pacienții care sunt infectați Covid.

Dar apare o problemă aici, care mi se pare extrem de ciudată. Noi discutăm despre vaccin, unii n-au încredere în vaccin, citesc prospectul, apropo de reacții adverse, dar sunt gata să ia în mod profilactic, permanent acest medicament, ori aceste medicamente sunt toxice. Dacă iei în fiecare zi câte o pastilă de ivermectină, efectul este cumulativ și poate să fie deosebit de toxic.

Este un antiparazitar, dar este un antiparazitar folosit în sectorul veterinar.

În Australia, la începutul anului trecut, s-a observat că în condiții de laborator, experimental, acestă substanță are efect antiviral. Și atunci în unele țări, s-a trecut la niște studii clinice să vadă dacă și la pacient are același efect antiviral și dacă ar putea să fie folosit în cazul acestei infecții. Noi am avut celebrul medicament hidroxiclorochina și poate fi folosit, de exemplu, în tratamentul sau profilaxia malariei. Deci, câteodată antiparalizaterele au și alte efecte, dar asta nu înseamnă nimic decât că trebuie să avem siguranță și eficacitate. Tocmai că în mod profilactic este cel mai periculos, pentru că iei în permanență.'', a spus Alexandru Rafila, la B1 TV.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Protecția Alimentelor (ANSVSA) face precizări cu privire la ivermectină, medicamentul de uz veterinar despre care se spune că ar fi dus la vindecarea mai multor persoane diagnosticate cu COVID-19. Reprezentanții ANSVSA transmit, printr-un comunicat de presă, că "toate produsele medicinale veterinare care conţin ivermectină sunt autorizate doar pentru utilizarea la animale", acestea putând vi utilizate doar de către medicii veterinari sau sub supravegherea acestora. Totodată, instituția menționează că în acest moment sunt în desfășurare studii privind eficiența acestui medicament în tratarea COVID-19, însă deocamdată specialiștii nu au ajuns la o concluzie în acest sens.

ANSVSA avertizează, astfel, că folosirea de către oameni a medicamentelor care conțin ivermectină poate avea efecte grave asupra sănătății.

”În prezent, toate produsele medicinale veterinare care conţin ivermectină sunt autorizate doar pentru utilizarea la animale. Acestea trebuie utilizate numai de către medicii veterinari sau sub supravegherea acestora, conform indicaţiilor specificate în prospect. (...)

În ceea ce privește utilizarea ivermectinei la oameni în combaterea COVID-19, precizăm faptul că sunt în desfăşurare numeroase studii clinice umane, studii care au fost înscrise în Registrul Uniunii Europene al trial-urilor clinice. Odată ce respectivele studii vor fi finalizate, în funcţie de rezultatele obţinute, acestea pot sta la baza depunerii unor cereri de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor de uz uman pe bază de ivermectină în scopul combaterii COVID-19.

Vă avertizăm ca utilizarea la oameni a produselor medicinale veterinare care conţin ivermectină poate avea consecințe dintre cele mai grave asupra sănătăţii umane”, se arată în comunicatul citat.

