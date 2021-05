Alexandru Rafila, despre raportul privind decesele COVID-19: Asistăm la o lipsă de asumare și poziționare clară, tranșantă, sinceră față de cetățeni (VIDEO)

Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, a vorbit, pentru B1 TV, despre modul în care a fost prezentat astăzi, în Parlament, de către Ioana Mihăilă raportul privind decesele COVID-19 din România.

”S-ar putea să fim aproape de o închidere temporară a acestei chestiuni pentru că în mod evident se încearcă mușamalizarea întregii povești. Mie mi se părea mult mai simplu și onest încă de la început, din data de 13 mai, să facă în cadrul conferinței de presă precizări privind modul de introducere al datelor, cine a avut responsabilități, cine a intervenit asupra acestor platforme din partea Ministerului Sănătății.

Lumea cred că aștepta o clarificare mai ales că așa zisul semnal de alarmă a fost tras de domnul Vociulescu, după ce a aflat că a fost demis, iar doamna Mihăilă era secretar de stat în Ministerul Sănătății. Dacă ne uităm pe raportul respectiv, vedem că cele mai mari abateri de la standard adică diferențele între alertems și cealaltă platformă în care datele erau introduse pe bază de CNP, au fost între 1 decembrie-31 martie și acum aflăm că greaua moștenire afectează Ministerul Sănătății și transparența datelor.

Mi se pare aceeași lipsă de asumare. Din păcate, exercițiul pe care l-a făcut Vlad Voiculescu în cele 4 luni de mandat este reluat încet, încet și asistăm la o lipsă de asumare și poziționare clară, tranșantă, sinceră față de cetățeni încât Minsiterul Sănătății să marcheze puncte de încredere în fața publicului. E important pentru că ne dorim o campanie de vaccinare de succes ori un minister al Sănătății lipsit de credibilitate nu cred că va sprijini această campanie și doamna ministru nu cred că este într-o poziție foarte convenabilă nici din punct de vedere al experienței, nici cum abordează problema.”, a declarat Alexandru Rafila, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.