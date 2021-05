Alexandru Rafila, despre relaxarea măsurilor anti-Covid: Sunt așteptate de populație. Trebuia să se întâmple acest lucru (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila a vorbit, vineri dimineață, în cadrul Știrilor B1 TV, moderate de Andreea Moraru, despre relaxarea măsurilor anti-Covid, spunând că sunt așteptate de populație, iar acest lucru trebuia să se întâmple.

„Sunt măsuri așteptate de populație. Trebuia să se întâmple acest lucru având în vedere faptul că, în mod evident, incidența bolii s-a redus foarte mult. Așteptăm să se întâmple lucrul acesta și în spitale. Trendul descrescător există, dar încă secțiile de terapie intensivă au aproape 1000 de persoane inernate, dar și acest lucru are un trend favorabil.E important să aibă și populația o relaxare nu numai din punct de vedere al utilității măștii, dar și din punct de vedere psihologic, pentru că oamenii, după atâtea luni de restricții, așteaptă ca viața să revină la normal”, a afirmat el.

Acesta a declarat că era momentul renunțării la mască în spațiile publice deschise.

„Este momentul (renunțării la mască în spațiile publice, în aer liber, n.r.) pentru că transmiterea a scăzut foarte mult, ori, în aer liber, probabilitatea de transmitere, mai ales în zonele care nu sunt aglomerate, este extrem de redusă și pe măsură ce va crește și acoperirea vaccinală, în mod evident, lucrurile astea vor intra în normalitate”, a menționat Alexandru Rafila.

