Alexandru Rafila, despre revenirea la normalitate: Cel mai optimist scenariu, din punctul meu de vedere, este sfârșitul lunii septembrie (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila a declarat luni seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată că Tudor Mușat, că este de așteptat ca situația vaccinării la nibel național să se îmbunătățească în perioada următoare, când peste 2 milioane de doze de vaccin vor ajunge în România. Din punctul de vedere al deputatului PSD un termen optimist pentru revenirea la o viață cât de cât normală ar fi sârșitul lunii septembrie.

Referindu-se la faptul că, luni, Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea anti-COVID-19 a anunțat că s-a luat decizia renunțării la limita de vârstă pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca, Alexandru Rafila a precizat: ”Oferă accesibilitate mai mare la vaccinare. Situația se va schimba în bine în perioada următoare pentru că vor intra canitități mari sau foarte mari de vaccin. În această lună intră 2,4 milioane de doze din diferite vaccinuri, probabil 4 milioane de doze în luna aprilie. Este important ca accesul la vaccinare să fie cât mai larg și ceea ce cred că trebuie rezolvat acum este legat de asigurarea acestei capacități operative de cel puțin 100.000 de administrări zilnice la nivel național, deci creșterea vitezei, și informarea populației întrucât, pe măsură ce aceste vaccinuri ajung în România să existe suficienți doritori încât să nu avem centre de vaccinare care să aștepte să apară cineva care ar vrea care să se vaccineze. (...)

Toată lumea întreabă și pe mine, și pe alți colegi, când putem să ne întoarcem la normalitate. Ne vom întoarce atunci când reușim să asigurăm o protecție însemnată în rândul populației, iar chestiunea asta depinde de viteza cu care vaccinăm și de modul în care oamenii cred în autorități, respectă, pe de o parte, măsurile și, pe de altă parte, optează pentru vaccinare”.

Întrebat dacă, la cum merg lucrurile acum, vede luna septembrie ca un termen realist pentru imunizarea celei mai mari părți a populației, Alexandru Rafila a răspuns: ”Cel mai optimist scenariu, din punctul meu de vedere, este sfârșitul lunii septembrie, mai contează și acea lună. Ăsta trebuie să fie ritmul de administrare – 3 milioane pe lună pentru un vaccin la care se administrează două doze înseamnă 1,5 milioane de persoane. Vaccinul de la Johnson and Johnson, la care administrarea este unică, poate, la rândul lui, să accelereze imunizarea. Cu cât reușim mai rapid, cu atât problemele vor fi mai mici și speranța de a ne întoarce la o viață cât de cât normală va putea să se transforme în realitate”.

