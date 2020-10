Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, susține că un lockdown ar stabiliza situația epidemiologică, însă este o decizie dificil de luat ținând cont de faptul că o întrerupere pentru o perioadă a activităților afectează puternic viața socială și economică a țării. Prezent joi seară în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, Rafila a declarat că dacă ar fi ministru al Sănătății ar mai aștepta puțin înainte de a lua o astfel de măsură, dar nu mai este „foarte mult timp de așteptat”.

Unii specialiști cer un lockdown de 14 zile pentru a salva facilitățile ATI și sistemul de sănătate care este pus sub o presiune foarte mare în aceste zile.

”Este o solicitare pe care o înțeleg dintr-un anumit punct de vedere, e o îngrijorare profesională și eu sunt foarte îngrijorat pentru că avem această creștere a numărului de cazuri și ecoul care apare după o săptămână sau două de la o creștere a numărului de cazuri, respectiv creșterea numărului de la ATI și decesele. Probabil că dânșii văd ca singura posibilitate de a stopa această creștere a cazurilor internate în terapie intensivă o oprire a activităților, dar este o decizie greu de luat din punct de vedere politic, este o decizie politică”, a declarat Alexandru Rafila.

Întrebat dacă ar avea eficiență o asemenea măsură de închidere totală, Rafila a explicat: ”Are eficiență și lucrul ăsta s-a văzut foarte bine în primăvară, chiar și în țările care au avut probleme foarte serioase. Italia, Spania, chiar și Franța au reușit să controleze evoluția catastrofală a epidemiei doar prin măsuri de închidere. Avem și exemplul mai recent al Irlandei care a făcut exact același lucru. (...) Noi ne temem, în general, să luăm măsuri, de multe ori nu sunt populare , afectează viața socială, economia. Atunci, întotdeauna eziți când iei anumită măsură.

Însă s-a observat ceva în timpul acestei pandemii: cu cât întârzii luarea unei măsuri, ești forțat să iei o măsură mai dură și aplicarea ei va fi de durată mai lungă. Atunci, măcar atât să învățăm când lucrurile vor reveni cât de cât la normal, să învățăm să luăm măsuri moderate din timp. Altfel lucrurle se răzbună și intrăm într-o situație în care medicii propun soluții drastrice care afectează foarte serios viața socială și economică”.

Noi DEZVĂLUIRI BOMBĂ despre CONCEDIEREA lui Mihai Petre de la Românii au talent!

De asemenea, întrebat dacă în cazul în care ar fi ministrul Sănătății ar recomanda premierului să propună intrarea în lockdown, adică întreruperea totală a activităților, ținând cont de situația epidemiologică din acest moment din România, Alexandru Rafila a răspuns: „Eu aș mai aștepta un pic, dar nu foarte mult. Aș vedea dacă măsurile care au fost luate de curând, inclusiv închiderea școlilor au vreun efect, măcar de stabilizare a creșterii. Dar nu mai avem foarte mult timp de așteptat și va trebui să fie luată o decizie. Eu aș fi luat alte măsuri puțin mai devreme, astfel încât să nu ajungem în această situație”.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, că în acest moment nu se pune problema unui lockdown în România.

"În acest moment nu discutăm despre lockdown, ci căutăm soluții. În definitiv este nevoie oricât de îngrijorați am fi, și eu sunt foarte îngrijorat, de a găsi un fel de a continua. (...) Trebuie să avem grijă să creștem numărul de locuri de la ATI. A închide țara nu este o soluție. o închidem pentru 2 săptămâni și apoi ce facem: Trebuie să găsim un just echilibru”, a spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.