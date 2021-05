Alexandru Rafila, despre vaccinările anti-COVID-19 din România: În mod evident, trendul este descrescător. Asta e foarte, foarte preocupant (VIDEO)

Alexandru Rafila, deputat PSD și reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății, a declarat joi seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că este evident că în acest moment se înregistrează un trend descrescător al vaccinărilor anti-COVID-19, ceea ce ne îndepărtează de atingerea țintei de 10 milioane de persoane vaccinate până la finalul acestui an.

”În mod evident, trendul este descrescător. Astăzi chiar am remarcat că numărul de persoane care au fost vaccinate cu prima doză a fost doar jumătate din numărul persoanelor vaccinate cu doza a doua. Asta arată că peste încă trei săptămâni vom avea cu doza a doua doar 30.000 de persoane, așa că asta e foarte, foarte preocupant și dacă nu o să reușim să păstrăm ritmul cu 100.000 de administrări zilnice, în mod evident, nu o să atingem 10 milioane în decursul acestui an”, a spus Alexandru Rafila.

