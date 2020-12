Alexandru Rafila, despre vaccinul anti-COVID de la Pfizer: Din informațiile pe care le am, va fi autorizat pe 25 decembrie în Europa

Reprezentantul României la OMS, profesorul Alexandru Rafila susține că Agenția Europeană a Medicamentului ar urma să aprobe, cel mai probabil vaccinul împotriva COVID-19 la data de 25 decembrie, în timp ce serul de la Moderna ar urma să fie validat în data de 27 decembrie.

Vaccinul Pfizer ar putea fi aprobat pe 25 decembrie

Profesorul Rafila a explicat, la Antena 3 că serul de la Pfizer – BioNTech va fi produs în cantități mai mari, comparativ cu vaccinul realizat de compania Moderna.

„Din informatiile pe care le am, primul vaccin autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului va fi cel de la Pfizer, care a fost produs in cantitati mai mari decat vaccinul de la Moderna. Vor fi autorizate cel mai probabil pe 25, respectiv 27 decembrie, urmand sa astepte in cateva zile confirmarea Comisiei Europene ca poate pleca din depozite catre statele europene”, a declarat profesroul Alexandru Rafila, la Antena 3.

Vaccinul Pfizer – BioNTech, aprobat în Marea Britanie și Arabia Saudită

În cursul zileide joi, Arabia Saudită a aprobat vaccinul anti-COVID realizat de Pfizer și BioNTech, devenind astfel a doua țară care va scoate pe piață serul. "Autoritatea Saudită pentru Alimente și Medicamente (SFDA) a aprobat înregistrarea vaccinului Pfizer-BioNTech Covid-19 în regatul Arabiei Saudite", se arată într-un comunicat publicat de agenția oficială de presă saudită, citată de livemint.com. „Autoritățile sanitare din regat pot importa și utiliza vaccinul”, a adăugat aceasta.

Autoritățile de reglementare americane urmează să se întâlnească joi pentru a evalua vaccinul Pfizer-BioNTech pentru aprobarea de urgență în Statele Unite, națiunea cea mai afectată, cu peste 15 milioane de infecții cunoscute și aproape 290.000 de decese. Este probabil ca Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente să emită un avertisment alergic dacă aprobă vaccinul, în urma conducerii Marii Britanii, după ce doi lucrători din domeniul sănătății au suferit reacții și au avut nevoie de tratament.

În Regatul Unit, campania de vaccinare a început încă de marți, când serul a fost inoculat persoanelor vârstnice. O bunică în vârstă de 90 de ani a fost prima persoană căreia i-a fost administrat serul dezvoltat de compania Pfizer. Al doilea vaccinat este un britanic în vârstă de 81 de ani, care se numește William Shakespeare, informează lbc.co.uk.