Alexandru Rafila: DSP-urile nu pot să gestioneze situația la timp. Au intrat pe un trend de deprofesionalizare. Multe dintre ele sunt conduse de oameni fără studii medicale (VIDEO)

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, este de părere că direcțiile de sănătate publică „nu pot să gestioneze la timp situația”, un rezultat al „unei activități de 15 ani, în care, după ce au fost reorganizate și instruite, au trecut într-un curs de deprofesionalizare accentuată. În plus, spune oficialul, multe dintre ele sunt conduse de persoane care n-au studii medicale.

