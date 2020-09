Alexandru Rafila, după recordul de cazuri noi: Trebuie să vedem dacă e un trend sau o întâmplare / Restricțiile trebuie luate țintit și pe termen scurt, într-o formulă care să permită cât de cât și o activitate economică (VIDEO)

Alexandru Rafila a comentat evoluția epidemiei de COVID-19, în direct pe B1 TV, miercuri seară, în ziua în care Grupul de Comunicare Strategică a anunțat un nou record negativ de cazuri noi depistate la nivel național. Președintele Societății Române de Microbiologie a explicat că trebuie făcută o analiză care să arate dacă a fost o întâmplare sau un trend – dacă ne aflăm pe un trend ascendent, spune el, trebuie evaluat care sunt măsurile de sănătate publică fezabile pentru a-l opri, „ținând cât mai multe dintre activități în funcțiune”.

