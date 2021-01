Alexandru Rafila: E un soi de cursă între vaccinare și răspândirea noii tulpini de coronavirus. Cu cât vaccinezi mai multe persoane, cu atât transmiterea e mai mică și riscul de mutație mai scăzut (VIDEO)

Alexandru Rafila a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că se așteaptă la o creștere a numărului de infectări cu coronavirus, odată ce noua tulpină descoperită în Marea Britanie, mult mai contagioasă, a ajuns și în România.

Profesorul a mai afirmat că în România, dar nu numai, există o adevărată cursă între vaccinare și răspândirea noii tulpini: cu cât sunt vaccinate mai multe persoane, cu atât scad riscul de transmitere a bolii și riscul ca virusul să sufere noi mutații.

Alexandru Rafila vorbește despre o „cursă între vaccinare și răspândirea noii tulpini de coronavirus”

Întrebat dacă în acest nou context se așteaptă la o creștere a numărului de îmbolnăviri în România, Rafila a răspuns: „E posibil ca acest lucru să se întâmple, depinde cât de rapid se răspândește această tulpină în comunitate și o înlocuiește, dacă vreți, pe cea veche. Cred că și în România, și în alte țări e acum un soi de cursă între vaccinare și răspândirea noii tulpini de coronavirus. Practic, cu cât reușești să vaccinezi mai multe persoane, cu atât transmiterea va fi mai mică și riscul de mutație va scădea”.

Întrebat dacă s-ar putea produce mutații ale virusului care să ne scoată de sub protecția vaccinului, profesorul a explicat: „Mutații se petrec permanent la acest virus. Până acum au fost mutații minore, așa se numesc. De data aceasta, e o mutație care implică mai multe zone din genomul viral. Evident, cu cât circulă mai mult virusul, cu cât îl lași să se transmită mai mult, prin multiplicare, apar mutații, or asta e de fapt filosofia acestei campanii de vaccinare. Ea are ca scop limitarea transmiterii, că n-o să poată să elimine transmiterea, în mod evident, dar e important ca transmiterea să fie foarte mult redusă, să nu mai fie comunitară, ci sporadică. Lucrul ăsta trebuie în mod evident să se coreleze cu o foarte bună campanie de informare a publicului referitoare la vaccin”.

Noua tulpină de coronavirus, depistată și în România

Noua tulpină de coronavirus, descoperită la finele anului trecut în Marea Britanie, a fost confirmată vineri la o pacientă din Giurgiu, care susține nu ar fi călătorit în străinătate în ultima vreme.

Tânăra este în stare clinică foarte bună, se află în izolare la domiciliu, supravegheată de medicul de familie conform metodologiei în vigoare, a precizat Ministerul Sănătății.

„Deja tulpina undeva se răspândeşte în comunitate. Faptul că am depistat-o la o pacientă, nu înseamnă că este singura pacientă. Trebuie să ne deschidă ochii, să fim atenţi la orice creştere a numărului de cazuri pentru a lua măsurile pe plan local, pe plan zonal, cum am luat până acum”, a declarat secretarul de stat Raed Arafat.