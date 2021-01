Alexandru Rafila explică cum se realizează vaccinarea anti-COVID: Cea de-a doua doză trebuie să fie făcută la un interval minim de 21 de zile (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul româniei la OMS a explicat modul în care se face vaccinul anti-COVID. El a precizat că cea de-a doua doză (rapelul) se realizează la un interval de minim 21 de zile.

Reacțiile adverse ce apar în urma vaccinări anti-COVID vor putea fi raportate, de către fiecare persoană care a primit serul, iar rapelul se poate face după 21 de zile de la prima injectare.

Pentru persoanele care au fost deja vaccinate, programarea la rapel s-ar putea realiza automat, după cu au primit deja prima doză a serului.

„Dacă apare o reacție adversă ea poate fi raportată, este un sistem pus la punct de Institutul Național de Sănătate Publică. Orice reacție adversă poate fi raportată în acel sistem, deci fiecare persoană poate să o raporteze. Discutăm și despre cea de-a doua doză, care trebuie să fie făcută la un interval minim de 21 de zile, iar această programare pentru doza a doua cred că se va face automat după vaccinarea cu prima doză.

Întrebat dacă persoanele vaccinate cu prima doză se pot infecta cu SARS-CoV-2, până la primirea rapelului, Rafila a explicat:Tunelul secret de sub Palatul lui Gigi Becali. E incredibil unde duce. Era folosit şi de Carol al II-lea

„Da, dar poți să te infectezi și cu puțin timp înainte să administrezi prima doză. De exemplu, în Israel unde s-au vaccinat un milion de persoane, 500 au prezentat boală, dar nu afectează siguranța pacientului, ci reprezintă o situație care este posibilă. Nu există o contraindicație în ceea ce privește vaccinarea. Gândiți-vă de exemplu la persoane asimptomatice care fac infecția și care beneficiază și ele de vaccinare”, a explicat profesorul Alexandru Rafila, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.