Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății în România, a vorbit, joi seară, despre începerea noului an școlar 2020-2021 în contextul crizei sanitare declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2 care, până în momentul de față, a făcut 3.765 de victime numai în țara noastră.

Alexandru Rafila: Lucrurile nu s-au înrăutățit

Întrebat dacă este de acord cu redeschiderea unităților de învățământ, Alexandru Rafila a făcut următoarele precizări:

”Aș fi hotărât cu siguranță începerea școlilor, pentru că școala trebuie să înceapă. Nu putem să spunem că lucrurile s-au înrăutățit, dar cred că lucrul care este cu adevărat cel mai important este cum organizăm acest debut de an școlar încât să minimalizăm riscurile. Riscul nu poate fi în mod evident exclus, dar, cu siguranță, el poate fi diminuat și lucrul ăsta ține de multe elemente plecând de la administrația centrală, continuând cu autoritățile locale, cei care gestionează școala, cadre didactice, elevi și bineînțeles părinți. Trebuie cineva să coordoneze toate aceste elemente...”, a declarat profesorul Alexandru Rafila, în cadrul unei intervenții la Antena 3.

La întrebarea cine ar trebuie să coordoneze toate aceste elemente, Rafila a răspuns:

"Nu știu cine le coordonează. Părerea mea e că ar trebui coordonate de Ministerul Educației, în principiu, pentru că politica referitoare la educație, inclusiv asigurarea siguranței elevilor și cadrelor didactice trebuie să fie gestionată de Ministerul Educației, dar contribuțiile la asigurarea acestei reduceri, control al riscului, dacă vreți, trebuie să implice toate părțile menționate anterior.", a adăugat reprezentantul OMS în România.

”Cei de la DSP să lucreze cu Ministerul Educației”

Având în vedere faptul că politicienii au tot vorbit zilele trecute despre posibilele scenarii care se iau în calcul pentru redeschiderea instituțiilor școlare, despre eventuale trasee și circuite create special pentru limitarea îmbolnăvirii cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2 în rândul elevilor, precum și a cadrelor didactice, profesorul Rafila a ofetir câteva explicații.

”Aici sunt două tipuri de expertiză care ar trebui să lucreze împreună. În primul rând este zona aceasta de sănătate publică, deci colegi de la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), care ar trebui să se pună de acord cu cei de la Ministerul Educației, care se ocupă de realizarea unor ghiduri. Au apărut două ghiduri referitoare la modul de desfășurare a activițăților din școli. M-am uitat și eu la aceste ghiduri. Am văzut că sunt realizate exclusiv de câteva cadre didactice și nu știu dacă au ținut cont atunci când le-au realizat de opiniile colegilor de la INSP. Am văzut că sunt frumos colorate, dar nu am apucat să le studiez”, a mai spus profesorul Alexandru Rafila.

Reamintim faptul că părinții s-au arătat îngrijorați de faptul că există posibilitatea ca elevii poziționați în ultimele rânduri din sala de clasă să nu audă ceea ce spune profesorul, care la rândul său va fi obligat să poarte mască de protecție. Rafila a venit cu precizări și în acest sens.

”Absolut. Asta este o problemă mai ales în clasele care sunt foarte aglomerate. Acum, trebuie să știți că există o reglementare legală care impune în clasă un număr maxim.”, a adăugat Rafila.

Rafila: ”Cântatul este una dintre cele mai riscante activități”

Întrebat cum se vor desfășura orele de muzică în clasă, specialistul a răspuns:

”Vreau să vă spun că această activitate, cântatul, este una dintre cele mai riscante privind transmiterea bolii, așa că muzica probabil că se va face fără să cântăm, probabil audio, dar cântatul este total contraindicat. Este o activitate care favorizează măsura înală de transmitere a infecției.” a concluzionat specialistul în sănătate.