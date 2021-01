Alexandru Rafila: Folosirea măștilor a redus și circulația virusului gripal / Șansele ca o persoană să aibă acest virus și SARS-CoV-2 în același timp (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat duminică, pentru B1 TV, că măsurile luate pentru a limita răspândirea coronavirusului au avut efect și asupra virusului gripal. Sunt mult mai puține cazuri de gripă anul acesta și a scăzut și interesul populației de a se vaccina antigripal. Rafila a precizat că Ministerul Sănătății a rămas cu un milion de doze de vaccin antigripal, așa că acum acestea sunt disponibile pentru populația generală. Specialistul a mai susținut că sunt extrem de mici șansele ca o persoană să aibă, în același timp, și virus gripal și coronavirus, dar acest lucru nu poate fi exclus.

„Orice infecție virală, respiratorie care se transmite aerian e ajutată, dacă vreți, de sezonul rece și nu poate să facă excepție acest coronavirus față de virusul gripal, de exemplu, care se transmite în mod similar.

Sunt foarte puține cazuri (de gripă sezonieră). Utilizarea măștii a făcut ca și în emisfera nordică să fie aceeași situație care fusese în vară în emisfera sudică: o circulație redusă a virusului gripal. Probabil din această cauză a scăut și interesul pentru vaccinarea antigripală. În toamnă toată lumea căuta vaccin gripal, acum văd că Ministerul Sănătății a rămas cu un milion de doze nefolosite și a trecut la... mă rog... o nouă etapă de vaccianre la populația generală, în măsura în care populația dorește să o facă”, a declarat Alexandru Rafila, pentru B1 TV.

