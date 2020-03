CORONAVIRUS | Situația în care „presiunea pe sistemul de sănătate va fi foarte mare”. Explicațiile lui Alexandru Rafila (VIDEO)

Alexandru Rafila, președintele Societății Naționale de Microbiologie, a declarat, pentru B1 TV, că presiunea pe sistemul sanitar românesc va fi foarte mare în cazul în care vor fi raportate foarte multe cazuri de coronavirus într-un timp scurt, iar majoritatea vor fi întregistrate la categoria de vârstă 70+.

Acesta a mai precizat că în spitalele de boli infecțioase există circa 100 de locuri disponibile la terapie intensivă, iar lor li se pot adăuga alte 2.000 de paturi din restul spitalelor.

