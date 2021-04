Medicul Alexandru Rafila a vorbit miercuri seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii "Actualitatea", prezentată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre nivelul de încredere pe care românii îl acordau ofstului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.

Specialistul a subliniat că parteneriatul între populație și autorități este esențial pentru controlul pandemiei, indiferent de figura politică care se află la minister.

"Nu pot să nu remarc faptul că încrederea publicului în domnul ministru Voiculescu era foarte scăzută, am văzut multe sondaje în acest sens, se învârtea în jurul a 10 %. Nu poți, chiar dacă vrei și ai cele mai bine intenții, să ceri respectarea unor măsuri de sănătate publică, să impui carantina, dacă populația nu are încredere în tine și considerare că ceea ce propui nu este de încredere. Elementul asta trebuie luat în considerarea întotdeauna. Parteneriatul care trebuie construit între populație și autorități, în cazul nostru, față de ministerul sănătății, cred ca este esențial și nu contează cine este la ministerul sănătății, dar cel care este acolo trebuie să aibă în vedere acest lucru ca să reușească în controlul acestei pandemii", a spus Rafila.

