Alexandru Rafila: La infecții respiratorii virale de tipul COVID-19 există întotdeauna pacienți care rămân nediagnosticați (VIDEO)

Întrebat marți, în direct pe B1 TV, cum vede situația din România, unde multă lume crede că numărul cazurilor reale este mai mare decât cele circa 6.600 diagnosticate, Alexandru Rafila a explicat: „Da, este adevărat, dar aceasta nu este o situație particulară pentru România. La infecții respiratorii virale de acest tip, fie că discutăm de infecția cu noul coronavirus, fie că discutăm despre gripa sezonieră, totdeauna există un număr de pacienți care rămân nediagnosticați. Face parte din evoluția naturală a acestor tipuri de boli. Asta nu e cel mai important. Cel mai important e să reușim să ținem sub control boala în această perioadă, în ceea ce privește în special categoriile care sunt la risc mai mare să facă forme grave, forme complicate ale bolii, și să gestionăm situația, încât persoanele simptomatice din rândul categoriilor eligibile – persoane care au călătorit sau contacți ai unor persoane infectate, cadre medicale, pacienți cu infecții respiratorii – să poată fi diagnosticați la timp și tratați în așa fel, încât să limităm transmiterea acolo unde se poate și, mai ales, să limităm cazurile complicate, care pot fi însoțite chiar și de deces”.

Referitor la nevoia de un plan pentru ieșirea din carantină, președintele Societății Române de Microbiologie a declarat: „Măsurile nu știu dacă vor fi relaxate, dar cu siguranță trebuie să le respectăm, așa cum sunt în momentul de față, iar această obișnuință a oamenilor cu situația nu e neapărat rea dacă distanțarea socială și măsurile igienice sunt respectate. În ceea ce privește un plan de ieșire etapiztă din această situație, el trebuie cu siguranță întocmit în această perioadă, încât după 15 mai, când noua perioadă pentru starea de urgență va înceta, să știm care sunt măsurile pe care putem să le luăm, unde putem să relaxăm, încât încet, încet viața să revină la normal, pentru că nu putem să continuăm la nesfârșit cu suspendarea cursurilor, cu încetinirea marcată a activității economice. Chiar dacă vom învăța să trăim cu acest virus, trebuie să ne comportăm în așa fel încât normalitatea să fie practic în viața noastră de zi cu zi, respectând regulile categoric, dar reluând încet, încet activitățile”.

„Eu cred că o purtare a măștii ar putea să devină obligatorie, cu două condiții. Purtarea să fie rațională, adică atunci când intrăm în spații închise sau în mijloace de transport. Trebuie să existe posibilitatea de a procura aceste lucruri. Pentru că și dacă discutăm de măști textile, nu neapărat de măști medicale, ele trebuie totuși să aibă o formă și să aibă un material care să pemită, pe de o parte, respirația ușoară și, pe de altă parte, să fie într-adevăr și un filtru. Nu putem să spunem că orice acoperă fața reprezintă o mască. E greșit și mai ales că dacă nu se poate igieniza, lucrurile pot fi nefavorabile. Repet, nu știu dacă în orice situație. Am văzut că și alte țări au luat astfel de măsuri, dar ele sunt nuanțate. Una este în spații închise, altceva este când ești în aer liber, sau dacă ești într-o încăpere singur, cu siguranță nu e nevoie să porți mască”, a mai spus Alexandru Rafila, care a precizat că există posibilitatea ca un medicament antiviral dedicat luptei cu COVID-19 să fie pe piață până la toamnă, ceea ce ar putea conduce la situația în care „măcar aceste cazuri grave, însoțite de deces, să scadă foarte mult”.

