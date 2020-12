Alexandru Rafila: ''Nu e o tulpină neapărat nouă, ea circulă începând din data de 20 septembrie. Rămâne de văzut dacă campania de vaccinare va fi suficient de rapidă''

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a precizat că noua tulpină de coronavirus, identificată în Marea Britanie, poate fi detectată de cu un test PCR. El mai spune că această tulpină nu este una nouă, ea circulând din data de 20 septembrie.

„Dacă s-a identificat, se poate și izola”, a spus Alexandru Rafila, despre persoana din Italia care a fost identificată cu mutația de coronavirus descoperită în Marea Britanie, potrivit Digi 24.

„Nu e o tulpină neapărat nou, ea circulă începând din data de 20 septembrie, când a fost primul pacient diagnosticat și identificat, astfel încât în momentul de față se cunoaște destul de bine această tulpină”, mai spune el.

„Rămâne de văzut dacă campania de vaccinare va fi suficient de rapidă, încât să oprească transmiterea excesivă. Pentru că, până la urmă, asta este problema”, a mai spus Alexandru Rafila.

„Nu există elemente care să arate că anticorpii neutralizanți față de virusurile circulante în acest moment, inclusiv față de această tulpină, nu ar fi eficienți. Dar pentru că este de puțin timp la dispoziția cercetătorilor, rămâne de văzut dacă și efectul protector al anticorpilor rămâne la fel de bun și în cazul acestei tulpini”.

„Absolut. Nu are legătură cu testarea PCR, pentru că el identifică regiuni stabile ale genomului, nu regiuni modificate. Problema acestei modificări este la nivelul proteinei Spike, pentru că această proteină este cea care identifică receptorii celulari pe baza căruia se atașează și ulterior se internalizează. Nu are legătură cu diagnosticul, are legătură cu răspândirea”.

Noua tulpină de coronavirus descoperită de britanici se răspândește mai repede

Potrivit experţilor, nu sunt indici că noua tulpină a coronavirusului SARS-CoV-2 ar fi mai letală decât cele precedente, însă ea este mai contagioasă.

Șeful serviciului sanitar englez a declarat că datele prelimitare și creșterea rapidă a incidenţei îmbolnăvirilor în zona de sud-est a țării indică faptul că noua variantă de coronavirus se răspândește mai rapid.

Dată fiind această situație, el a precizat că „e mai vital ca oricând ca populaţia să continue să ia măsuri pentru a reduce răspândirea”.

„Nu există nicio dovadă care să arate că noua tulpină provoacă o rată mai mare de mortalitate sau că afectează rezultatele referitoare la vaccinuri sau tratamente. Totuși, verificăm în continuare aceste lucruri”, a mai transmis Chris Whitty, potrivit unui comunicat postat pe site-ul guvernului britanic.

Din 13 decembrie au fost identificate 1.108 de cazuri COVID-19 cu noua variantă. Ele au fost raportate mai ales în sudul şi estul Angliei.