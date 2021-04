Alexandru Rafila: Orice speculație legată de ineficiența vaccinării în legătură cu tulpina indiană nu este potrivită în acest moment (VIDEO)

Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, a vorbit joi seară, pentru B1 TV, despre apariția unei variante a tulpinii indiene în România.

”Eu nu cred că este o transmitere comunitară, nu avem niciun fel de dovadă în acest sens. Mai mult, vreau să vă spun că și aceste 5 cazuri care au fost diagnosticate la Brașov de către laboratorul de la Sfântul Gheorghe nu prezintă decât una dintre cele două mutații, care sunt caracteristice acestei noi tulpini indiene. Săptămâna viitoare probabil vom afla mai multe informații de la Institutul Cantacuzino, care a primit 4 din cele 5 tulpini diagnosticate la Sfantul Gheorghe.

Eu am văzut de curând articole care menționează că această tulpină probabil evoluează de mai mult timp în India fără să reprezinte tulpina dominantă. În India este dominantă tulpina din Marea Britanie, iar numărul mare de cazuri inclusiv mortalitatea se datorează condițiilor precare și accesului extrem de limitat la servicii de sănătate.”

Un caz de infectare cu o tulpina indiană a coronavirusului a fost identificat la Brașov. Autoritățile precizează că este vorba despre o variantă diferită față de cea ”care ar fi generat situația epidemiologică actuală din India”. Persoana infectată are 26 de ani care a venit în România în urmă cu o lună.

Totodată, reprezentanții INSP au informat Ministerul Sănătății cu privire la investigarea unui focar de coronavirus în rândul unor lucrători în construcții din Brașov, opt persoane venite din India. Este vorba despre opt persoane sosite din India. Cinci persoane au fost confirmate cu infecția SARS-CoV-2, iar alte trei persoane sunt testate negativ.

Tulpina indiană a coronavirusului, care a provocat o criză sanitară de proporții în India, a fost identificată până acum în 17 țări.

