Alexandru Rafila: Până luni, cifra de 20.000 de persoane vaccinate la maratonul din București va fi depășită. Probabil că în cursul lunii iunie se va atinge cifra de 5 milioane de persoane imunizate (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD și reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a declarat duminică seară, în cadrul emisiunii ”Special B1”, prezentată de Nadia Ciurlin, că până luni dimineață va fi depășit pragul de 20.000 de vaccinări în cadrul maratonului care a fost organizat în acest sfârșit de săptămână în București. Până duminică seară, la ora 20.00, în cadrul maratonului fuseseră imunizate 18.000 de persoane.

”Am fost foarte plăcut surprinși de faptul că atât la Sala Palatului, cât și la Biblioteca Națională a existat un interes permanent, peste așteptări, materialele sanitare au trebuit suplimentate, nu numai vaccinurile și, până mâine, cifra de 20.000 de persoane vaccinate va fi depășită”, a spus Rafila, care a participat, duminică, la maratonul de vaccinare.

