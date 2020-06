Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie: Contextul cultural ne face să respectăm mai puțin regulile. Populației i-a fost frică de necunoscut la început, dar apoi s-a relaxat (VIDEO)

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, este de părere că situația din România, unde numărul de cazuri de COVID-19 a înregistrat o „creștere evidentă” în jurul datei de 15 iunie, poate fi pusă și pe seama faptului că există un anumit context cultural, „care ne face să fim mai puțin complianți la reguli”.



„Au fost două momente, gândiți-vă că a fost relaxarea de la 15 mai, la încheierea stării de urgență, ne așteptam toți ca în jurul datei de 1 iunie să asistăm la un număr important de cazuri, la o creștere, ce nu s-a produs, deci a existat o inerție la majoritatea populației a respectării măsurilor, după care, dacă oamenii au văzut că nu se întâmplă nimic, iar numărul de cazuri scade, s-a trecut în multe zone la o exagerare – începând cu 1 iunie. Creșterea evidentă a numărului de cazuri a fost undeva la 15 iunie, deci două săptămâni de la relaxarea de la 1 iunie, dar nu cred că era legată de relaxarea efectivă de la 1 iunie, cât mai degrabă de relaxarea comportamentală”, a declarat Alexandru Rafila, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



Oficialul a vorbit și despre liniile de discurs care incită la neluarea pandemiei de coronavirus în serios, în special despre un filmuleț în care populația este îndemnată, în numele „libertății", să nu poarte mască. Mesajele de acest gen au fost comentate anterior și de către Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, într-o apariție televizată la TVR.

„Cred că noi avem foarte mult de lucrat la construirea unor mesaje care nu numai să le contracareze pe acestea, dar care să ajungă practic la oameni, la cetățeni, care trebuie să înțeleagă că ei sunt parte din acest proces de control al acestei boli. Doar dacă le transmitem purtați mască, stați la distanță unul de celălalt și spălați-vă pe mâini, fără nimic altceva, probabil că nu reușim să creăm un pic de emoție. Acestea sunt mesaje care creează emoție, spre deosebire de mesajele publice care sunt mai tehnice, sunt mai seci și nu sunt lucrurile suficient de bine explicate. Vedeți, inclusiv în zona deciziilor administrative cred că nu avem suficientă aplecare să le explicăm, să le explicăm chiar înainte să apară, pentru că în momentul în care apar oamenii trebuie să știe deja despre ce este vorba”, a subliniat Rafila.

Președintele Societății Române de Microbiologie consideră că „ acesta este genul de mesaj care face propagandă pentru un anumit tip de comportament, o modă – e în trend să fii fără mască, să respiri, să fii liber șamd. Aș face și o mică remarcă, toate aceste persoane care făceau această propagandă erau în aer liber, adică acolo unde, într-adevăr, nu trebuie să purtăm masca în condiții normale. Trebuie să purtăm masca în aer liber doar dacă este o foarte mare aglomerație”.

