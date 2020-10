Alexandru Rafila: „Să știți că între 2,9 și 3,1 nu este niciun fel de diferență din punct de vedere al impactului pentru sănătatea publică” / Cum se calculează incidența cumulată (VIDEO)

Dr. Alexandru Rafila a explicat, joi seară, în direct pe B1 TV, cum se calculează incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile. „Nu cred că trebuie o reglementare, o lege ca să ne protejăm viața, să ne protejăm sănătatea”, a mai spus specialistul, în aceeași emisiune.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.