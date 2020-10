Alexandru Rafila: Secțiile de Terapie Intensivă se umplu cu repeziciune. Durata spitalizării în ATI este mare, nu stă nimeni acolo două, trei zile, și se mai înregistrează și decese (VIDEO)

Dr. Alexandru Rafila a comentat, joi seară, în direct pe B1 TV, evoluția epidemiei de COVID-19 și situația spitalelor din țară în lupta cu criza sanitară. El a explicat că, având în vedere numărul tot mai mare de cazuri pozitve, este nevoie de „o pregătire a sistemului de sănătate”, mai ales în condițiile în care „actuala capacitate de spitalizare poate să fie depășită”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.