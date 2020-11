Alexandru Rafila, sfaturi pentru siguranța cetățenilor pe parcursul procesului de vot: Considerăm că votul este singura șansă de recâștigare a controlului asupra epidemiei

Alexandru Rafila a vorbit, joi seară, în cadrul unei conferințe, despre măsurile pe care trebuie să le respecte cetățenii pe parcursul desfășurării procesului de vot, la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie, pentru a minimiza riscul de infectare cu COVID-19.

Candidat PSD la alegerile parlamentare pentru la Camera Deputaților, Rafila a asigurat că autoritățile fac toate eforturile pentru ca votul să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

"Vrem să fim siguri ca oamenii vor veni in condiții de siguranță, iar ezitările legate de o eventuală participare la vot trebuie să le demontăm pentru că prezența la vot este importantă și pentru legitimarea acestor alegeri și pentru ca este un drept democratic care trebuie exercitat de toți cetățenii. Suntem preocupați de participarea la vot in condiții de siguranță și toți reprezentanții PSD în secțiile de votare vor fi implicați direct în asigurarea siguranței votului prin instruirea pe care o vor primi", a declarat reprezentantul României la OMS.

"Prezint câteva măsuri foarte simple pentru ca oamenii sa fie siguri ca vor fi in siguranță

Considerăm că votul este singura șansă de recâștigare a controlului asupra epidemiei. Profesioniștii din PSD au soluții pentru schimbarea situației dezastruoase in care personalul medical este epuizat, spitalele sunt depășite, iar sistemul de sănătate publică nu face față în ceea ce privește anchetele epidemiologice", a mai explicat Rafila.

