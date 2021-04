Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, a vorbit, miercuri seara, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV, despre campania de vaccinare.

„Declarațiile nu sunt suficiente. Sigur că sunt bune intențiile. Cred că orientarea politică nu are niciun fel de importanță sau ar trebui să nu aibă niciun fel de importanță. Succesul campaniei de vaccinare trebuie să fie un deziderat național pentru că de el depind relansarea economică, reluarea vieții sociale normale.

Țările care vor reuși să facă acest lucru mai devreme vor avea un start bun. Sper ca noi să ne aflăm în această categorie, cu toate că ceea ce ați spus mai devreme este adevărat. Interesul pentru vaccinare este în scădere și atunci doar ce spun politicienii nu este suficient. Poate să fie vorba de un exemplu personal, dar noi trebuie să ne concentrăm în acest moment pe o campanie de informare și de atragere a fiecărei categorii sociale,a fiecărui grup social, a fiecărei categorii de vârstă pentru că oamenii percep diferit nevoia de a te vaccina.”

