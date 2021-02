Alexandru Rafila: Suntem într-o competiție între viteza cu care vaccinăm și potențiala creștere a numărului de cazuri (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila a vorbit pe B1 TV despre un eventual al treilea val al pandemiei de COVID-19 în România. Unul dintre cele mai „negre” scenarii prezentate de INSP arată creștere de 4% pe zi a numărului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, ceea ce ar putea conduce la o medie de aproximativ 9.000 de cazuri raportate zilnic, undeva la mijlocul lunii martie.

Reprezentantul României la OMS a explicat cum poate fi evitat un al treilea val al pandemiei și mai ales cum ne putem pregăti pentru scenariul prezentat de Institutul Național de Sănătate Publică.

Profesorul Alexandru Rafila a explicat scenariile în care numărul de cazuri de COVID-19 ar putea crește, având în vedere datele prezentate de Institutul Național de Sănătate Publică. Totodată, Rafila a explicat și faptul că în prezent, țara se află într-o competiție între viteza de vaccinare și creșterea numărului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

„În primul rând, cele trei scenarii de la INSP simulează un trend similar de creștere cu cel înregistrat în ultimele 2 săptămâni și atunci vom ajunge la o cifră nu foarte mare de cazuri noi, la 20 martie sau o situație extremă, precum cea prezentată, la peste 8.000 de cazuri.

Personal cred că vom fi undeva între varianta medie, cea cu 4.500 de cazuri și situația din acest moment, undeva în jur de 3.000 de cazuri, în medie, înregistrate zilnic. Sunt câteva elemente care sunt importante și pe care aș vrea să le subliniez. Noi suntem într-o competiție, între viteza cu care vaccinăm și potențiala creștere a numărului de cazuri. Practic este un sistem invers proporțional, cu cât reușim să vaccinăm mai repede cu atât creșterea va fi mai redusă și lucrul acesta nu depinde doar de noi, depinde și de cantitatea de vaccin care va ajunge în România și dacă să zicem este o anumită penurie de vaccinuri și nu reușim să vaccinăm mai mult de 35.000 de persoane pe zi, cu siguranță luna în luna aprilie va fi o cu totul și cu totul altă situație pentru că mai multe milioane de doze vor sosi în România în fiecare din aceste luni.

Cred că trebuie să pregătim de acum terenul pentru acel moment, pentru că dacă nu, vom ajunge în situația în care să avem mai multe vaccinuri la dispoziție și mai puțină lume care dorește să se vaccineze. Este o situație care se înregistrează inclusiv în Israel.

Al doilea element este cel de suportabilitate și continuare a respectării măsurilor sanitare, cât să limităm transmiterea. Limitarea transmiterii înseamnă că oamenii încearcă să păstreze același tip de comportament”, a explicat Alexandru Rafila, în direct, pe B1 TV.Câți bani a ajuns să câștige Zanni, lunar, din Youtube, de când este concurent la la Survivor România? Suma uriașă pe care o va găsi în conturi

Oboseala în fața respectării măsurilor

Deputatul PSD a adus în discuție și oboseala cetățenilor în fața respectării măsurilor sanitare, având în vedere faptul că restricțiile afectează viața cetățenilor. Rafila a explicat că este necesar un echilibru, ca oamenii să păstreze în continuare normele pentru combaterea pandemiei.

„Oboseala pandemică se referă la oboseala oamenilor de a respecta aceste reguli. E un lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare. Ca să evităm această oboseală este bine să luăm măsuri care să nu exacerbeze nemulțumirea sau frustrarea oamenilor. Trebuie să existe un echilibru și măsurile exagerate pot avea un efect negativ”, a mai explicat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.