Alexandru Rafila: Suntem pe un trend rapid crescător, ceea ce va pune probleme serioase sistemului de sănătate. E un moment de cotitură. Toate partidele trebuie să contribuie la soluționarea acestei urgențe majore de sănătate publică

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și candidat PSD la alegerile parlamentare, a declarat marți seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, că este o certitudine că România se află ”pe un trend rapid crescător” în ceea ce privește numărul cazurilor de infectare cu coronavirus, ceea ce va pune o presiune serioasă asupra sistemului de sănătate.

”Sigur suntem pe un trend rapid crescător, iar acest lucru, cu siguranță, va pune probleme serioase sistemului de sănătate. Nu îmi place să sperii lumea sua să creez panică. Noi trebuie să transmitem un mesaj, în primul rând, sincer, oamenilor și, în al doilea rând, oamenii trebuie să știe acre este situația. Sigur că depinde de fiecare dintre noi dacă această infecție ajunge sub control. Nu ne prea iese. Atunci sunt două elemente pe care trebuie să le accesăm. Sigur că această chestiune cu mărirea numărului de paturi la ATI și regândirea spitalelor care tratează pacienți reprezintă un demers normal care să poată să permită spitalizarea cât mai multor persoane infectate care au nevoie de asistență medicală. Dar avem două probleme. Prima problemă este legată de sistemul de sănătate publică care trebuie regândit prin alt tip de coordonare care să poată să identifice cazurile pozitive, să izoleze contacții, astfel încât transmiterea să fie redusă prin aceste acțiuni. Acest lucru se corelează cu testarea. Testarea, în momentul de față, având în vedere numărul de cazuri, este insuficientă și probabil că o dublare a capacității de testare este necesară, însă aceasta trebuie făcută pe niște baze sănătoase. Eu am făcut două propuneri în decursul ultimelor șase luni, legate de instituirea unor centre de training pentru personal și de realizarea unui control extern de calitate care certifică calitatea testelor fiecărui laborator. Apoi expandăm capacitatea de testare – la 80.000 de teste cel puțin, din punctul meu de vedere, pentru că noi, pe de o parte, trebuie să testăm persoanele infectate sau simptomatice, contacții acestor persoane și anumite categorii. Testarea periodică a personalului medical devine esențială pentru că personalul medical trebuie protejat de infecție. Deci testarea periodică a personalului medical devine imperioasă”, a explicat Alexandru Rafila.

Reprezentantul României la OMS a fost prezent, marți, la ședința convocată de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, în care s-a discutat depsre stadiul pregătirilor României în perspectiva apariției unui vaccin anti-COVID-19 în următoarele luni. În conferința de presă pe care a susținut-o ulterior, șeful statului a declarat că l-a invitat la discuții pe Rafila, în calitatea sa de specialist în domeniul sănătății, nu în cea de candidat pe listele PSD, precizând că o colaborare cu social-democrații este greu de imaginat.

Referindu-se la prezența sa la discuțiile de la Cotroceni, Alexandru Rafila a precizat: „Eu chiar i-am mulțumit domnului președinte pentru încredere și pentru că m-a invitat. Așa cum am spus și la lansarea candidaturii, sunt în primul rând un medic, sunt un profesionist, nu pot să spun alte lucruri decât cele pe care le cred și le știu din punct de vedere profesional. Sigur că prezența mea acolo în calitate de candidat PSD nu știu dacă era relevantă. Și domnul ministru Tătaru este candidat, pe primul loc la Vaslui pe lista PNL, deci ocupăm aceeași poziție la partide diferite, dar nu cred că este un lucru relevant. Eu cred că am ajuns într-un moment de cotitură în ceea ce privește evoluția acestei pandemii și, în momentul de față, toate partidele politice trebuie să contribuie la soluționarea acestei urgențe majore de sănătate publică. Nu cred că mai este altă soluție în acest moment, nu are importanță la ce partide activăm sau ce simpatii avem, trebuie să încercăm să depășim această situația împreună”.

VESTEA TRISTĂ a momentului: Ea este TÂNĂRA INCENDIATĂ în valiză la Giurgiu. CINE este, de fapt

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.