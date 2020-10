Alexandru Rafila susține că sistemul sanitar, mai ales zona de ATI, va intra în colaps în maxim 10 zile dacă numărul de infectări cu coronavirus va continua să crească în același ritm (VIDEO)

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și candidat PSD la alegerile parlamentare, a susținut joi seară, pentru B1 TV, că dacă numărul de infectări cu coronavirus va continua să crească în acest ritm, sistemul sanitar și mai ales zona de Terapie Intensivă vor intra în colaps în maxim zece zile.

Silviu Mănăstire: Dacă ritmul de infectări o să continue, câte zile ne despart până când sistemul de sănătate, ATI în special și zonele de primiri urgențe, zone care primesc pacienții COVID vor colapsa, adică nu vor mai putea să facă față?

Alexandru Rafila: Maxim 10 zile.

Silviu Mănăstire: În 10 zile la câte infectări putem ajunge, maximal, pe zi?

Alexandru Rafila: Mi-e greu să spun acum, dar evident că o creștere cu 40% a numărului de cazuri înregistrate în momentul de față e foarte posibil. Deci 7.000 de cazuri pe zi. Sigur, nu poți spune cu exactitate dintr-un număr total de cazuri câte persoane vor avea nevoie de Terapie Intensivă. Există și această piramidă a vârstelor, în sensul că dacă majoritatea celor care se îmbolnăvesc sunt tineri, nu au complicații, nu au nevoie de ATI. Deci depinde foarte mult de cine se îmbolnăvește. Dar eu nu mă uit doar la ce se întâmplă în România, ci și la ce se întâmplă în Europa. Creșterea și în Europa e foarte rapidă.

