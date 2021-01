Alexandru Rafila: Testele rapide detectează și noua tulpină de coronavirus, dar nu fac diferența între tulpini / Dacă facem testul acasă, nu avem certitudinea că e bine realizat (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că testele rapide detectează și noua tupină de coronavirus, dar ele nu pot face diferența între tulpini.

„Ele detectează și noua tulpină, dar nu fac niciun fel de diferență între noua tulpină și tulpina clasică. Nu are niciun fel de putere discrimatorie testul antigenic. Apropo de extinderea testării rapide, acum cea care e luată în considerare e cea de la unitățile și compartimentele de primiri urgențe. Poate ar fi o idee bună de extindere a testării pe bază de antigen și în alte unități medicale, inclusiv la medicii de familie. Procedura, e clar, trebuie făcută de personal calificat. Deci dacă facem noi acasă, să zic așa, nu avem certitudinea că testul este bine realizat”, a explicat Rafila, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.