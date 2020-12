Alexandru Rafila: ''Dacă în această perioadă nu facem ce trebuie, după alegeri s-ar putea să asistăm la măsuri mult mai severe''

Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS și candidat PSD la alegerile parlamentare, a spus, la România TV, că cifrele nu reprezintă realitatea epidemiologică din România și că numărul testelor a scăzut în ultima săptămână.

Acesta mai adaugă că după alegeri ar putea fi impuse măsuri mult mai severe.

„Multi dintre cei care au negat existenta virusului s-au imbolnavit, unii au si murit. Măsurile sunt cerute de situatia epidemiologica, cei care spun ca nu introduc oi măsuri se hazardează. În ultima saptamana s-a testat extrem de putin. Consecinta s-ar putea sa aiba un rasunet foarte mare in saptamanile urmatoare. Azi am avut 200 de decese, in conditiile in care au fost raportate mai putine cazuri. Undeva, ceva, nu se leaga. Daca nu-i identificam pe cei infectati , consecintele vor fi grave.

Daca în această perioadă nu facem ce trebuie, după alegeri s-ar putea să asistăm la măsuri mult mai severe”, a spus Alexandru Rafila la România Tv.

A scăzut doar într-o singură zi cu 20%

„Am ajuns în acest al doilea val al pandemiei, în care numărăm peste 10.000 de cazuri pe zi și în care nu există o corelație între un număr mare de cazuri și capacitatea sistemului de sănătate publică de a identifica toate cazurile de infecție sau majoritatea cazurilor de infecție, de a face o testare corespunzătoare, de a testa personalul medical periodic. Cred că putem face aceste lucruri rapid, să le punem aplicare printr-un model care nu e neapărat invenția noastră, e aplicat în majoritatea țărilor din UE.

Am asistat la o creștere spectaculoasă în România până în urmă cu câteva săptămâni. Apoi, s-a petrecut un fenomen ciudat. Brusc numărul de teste s-a „stabilizat”, am ajuns să testăm la fel atunci când aveam 10.000 de pacienți infectați zilnic ca și atunci când aveam 5.000 de pacienți. Azi am aflat că chair a început să scadă numărul de teste destul de mult.

A scăzut doar într-o singură zi cu 20%. Deci astăzi am avut aproape 8.000 de cazuri și doar 30.000 de teste, ceea ce e anormal. Există un blocaj undeva. Blocajul cred că este undeva în zona Direcţiilor de Sănătate Publică care nu sunt încurajate să investigheze toate focarele epidemiologice, să identifice contacţii, să vadă dacă există cea mai mică simptomatologie care ar trebui să ducă la efectuarea unui test. Pentru că toate ţările care au ajuns să controleze într-adevăr pandemia au făcut acest lucru: cu cât a crescut numărul de cazuri a crescut testarea şi acest lucru a permis izolarea celor infectaţi şi oprirea transmiterii.A început să-și renveze casa, dar după ce a dărâmat un perete a încremenit. Ce a găsit acolo, i-a șocat pe toți (FOTO)

Oprirea transmiterii doar prin măsuri nemedicale – carantină în diverse oraşe, închiderea şcolilor, închiderea pieţelor – nu este o soluţie pentru că ea afectează, de multe ori, fundamentele societăţii. Sigur că într-o criză majoră iei măsuri extreme, nimeni nu spune lucrul ăsta, că nu se poate face, dar trebuie să fim raţionali şi să dezvoltăm acele zone ale sănătăţii publice care pot să ducă la controlul pandemiei”, a declarat Rafila, în cadrul unei conferințe de presă.

În România, în ultimele 24 de ore, au fost confirmate 4.272 de noi cazuri de Covid, 199 de decese, iar la ATI sunt internate 1.259 de persoane.