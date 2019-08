Comisarul Nicolae Alexe este audiat de procurorii de la Secţia Specială în dosarul privind intervenţia autorităţilor la Caracal

Comisarul Nicolae Alexe, fostul adjunct al IPJ Olt, s-a prezant joi la secţia specială de investigare a magistraţilor pentru a fi audiat în dosarul deschis după tragedia din Caracal, dosar în care se cercetează felul în care au intervenit autorităţile.

Nicolae Alexe a devenit cunoscut după ce Libertatea a arătat că a apelat la interlopi pentru a afla adresa unde a fost dusă Alexandra. Numai că aceștia i-au trimis pe poliţişti la casa unui clan rival, pentru a-şi regla propriile conturi.

Mai exact, comisarul șef Nicolae Alexe, cel care a coordonat acțiunea de căutare, a apelat la Remus Rădoi ”Codiță” șeful unei rețele, condamnat pentru că a desfigurat un rival în bătaie, conform sursei citate.

Într-o declarație pentru B1.ro, Nicolae Alexe a susținut că informațiile despre care se vorbește erau deja publice în acel moment. Asta pentru că acestea fuseseră postate pe o pagină de Facebook.

”Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informații de care vorbiți dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu știu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon și le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat pentru B1.ro, comisarul șef Nicolae Alexe. (Detalii AICI)

Libertatea a publicat o serie de conversații de pe WhatsApp dintre polițistul Alexe și Rădoi ”Codiță”, care arată că polițistul i-a trimis acestuia două numere de telefon, întrebându-l dacă știe ale cui sunt, precum și datele mașinii suspectului. Iar interlopul i-a spus că o mașină identică se află în parcarea unui supermarket.