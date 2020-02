INCREDIBIL! Cât de toxice sunt ALIMENTELE BIO? TREBUIE să fii atent la ACESTE INGREDIENTE de pe etichetă, dacă NU VREI SĂ...

Produsele Bio sunt din ce în ce mai căutate de Români, însă specialiştii recomandă să le alegem cu foarte mare atenţie, pentru că ingredientele ne pot păcăli oricând.

Produsele BIO nu sunt neapărat mai sănătoase, mai ales atunci când sunt procesate. Medicii recomandă să avem grijă la ingredientele menţionate pe etichetă., pentru E-urile nu lipsesc nici în acest caz, relatează Capital.ro.

Alimentele Bio pot conţine substanţe care nu sunt tocmai naturale. „În aceşti crenvurşti bio am găsit patru aditivi alimentari. Aditivii alimentar nu provin din agricultura ecologică. Sunt substanţe chimice. În aceste sticksuri, am găsit sodă caustică, iar aceasta nu provine din agricultura ecologică. În vafe, am găsit acid citric”, explică Costel Stanciu, preşedintele Asociaţiei Pro Consumatori, potrivit sursei citate anterior.

E-urile nu lipsesc din produsele ecologice sau Bio, tocmai de aceea, medicii ne sfătuiesc să ne documentăm şi să citim cu atenţie eticheta înainte să facem cumpărături. „Cuvântul ecologic sau bio duce cu gândul la sănătos. Din păcate, nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. Întotdeauna trebuie să citim eticheta produsului şi să nu consumăm niciodată pe termen lung un produs pe a cărui etichetă găsim mai mult de trei E-uri. Consumând în exces astfel de produse, afectăm în primul rând sistemul digestiv, în al doilea rând sistemul imunitar”, explică Florin Bălănică, medic nutriţionist, conform Capital.ro.